Son Dakika Haberleri: Kuzeninin otomobiline av tüfeğiyle ateş açtı

Kuzeninin otomobiline av tüfeğiyle ateş açtı

3 saat önce

KARAMAN'da, Müslüm U., aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nun park halindeki otomobiline av tüfeğiyle ateş açtı.

Kuzeninin otomobiline av tüfeğiyle ateş açtı, System.String[]


KARAMAN'da, Müslüm U., aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nun park halindeki otomobiline av tüfeğiyle ateş açtı. Araçta hasar oluşurken, sokakta oyun oynayan çocuklar, saldırıdan yaralanmadan kurtuldu. Müslüm U. ile oğlu ve damadı gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kırbağ Mahallesi 316 Sokak'ta meydana geldi. Müslüm U., beraberindeki oğlu Levent U. ve damadı Bülent U. ile çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nun evinin önüne gitti. Müslüm U., yanında getirdiği av tüfeğiyle kuzeninin park halindeki otomobiline ateş açtı. Araçta hasar meydana gelirken, sokakta oyun oynayan çocuklar, saldırıdan yaralanmadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının ardından kaçan Müslüm U. ile oğlu ve damadı kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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