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Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü - Son Dakika

Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

02.02.2022 11:34
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuzeni A.B. ile evde sahte içki yapıp, içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuzeni A.B. ile evde sahte içki yapıp, içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edremit'e bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Tuncay Bozkurt, dün akşam kuzeni A.B. ile evde sahte içki hazırladı. Kuzenler, sahte içkiyi içtikten bir süre sonra ayrıldı. Kardeşinin evine giden Bozkurt, burada aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. A.B. ise ifadesi için Edremit Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.


Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü
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Edremit, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü - Son Dakika
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