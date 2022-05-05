KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI - Son Dakika
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KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI

05.05.2022 14:51

AKSARAY'da, sulama kanalı yakınında kuzeniyle oynayan Mehmet Kav (6) suya düştü.

AKSARAY'da, sulama kanalı yakınında kuzeniyle oynayan Mehmet Kav (6) suya düştü. Ekiplerin sudan çıkarmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav'ın cenaze töreni için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Aksaray'a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)-

KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI
KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI
KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI
KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI

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Sulama Kanalı, Aksaray, Gülağaç, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUZENİYLE OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN MEHMET KURTARILAMADI - Son Dakika


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