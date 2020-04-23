Kuzenler 23 Nisan'ı damda kutladı - Son Dakika

Kuzenler 23 Nisan'ı damda kutladı

ADIYAMAN - Korona virüs, dışarı çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamasına engel olamadı.

Kutlama ve etkinliklerin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri meydanlarda kutlanmadı. Ancak buna rağmen çocuklar 23 Nisan etkinliklerini evlerinde gerçekleştirdi.

Adıyaman'da 3 kuzen ve aynı binada bulunan 2 çocuk, binalarının damında 23 Nisan etkinliği düzenledi. Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Akan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte kuzenleri Ela Akın, Esma Akın ve binada ki arkadaşları Ecrin Koğa ve Cem Koğa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ecrin Koray 'Bayrak' şiirini okudu.

Daha sonra ise kuzenler ve binada arkadaşları hep birlikte 'Erik Dalı' şarkısını seslendirerek oynadı.