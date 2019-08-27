Son Dakika Haberleri: Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
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Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

1 saat önce

Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Battalgazi, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
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