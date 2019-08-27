Son Dakika Haberleri: Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

1 saat önce

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralıİSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sultanbeyli, İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1)
Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Taksiciler odası başkanı aksu, taksiye yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 20:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]