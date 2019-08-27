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Kuzenler arasındaki silahlı kavgada şahısların kaçma anları kamerada

9 dakika önce

İstanbul Sultanbeyli'de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kuzenler arasındaki silahlı kavgada şahısların kaçma anları kamerada, System.String[]

İstanbul Sultanbeyli'de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlarla sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan 4 kişinin 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan silahlı kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlar ile sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde birkaç şahıs sokakta koşuyor, şahıslardan birinin elinde silah olduğu görülüyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Battalgazi, İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:04 Kaynak: İHA
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