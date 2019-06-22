Son Dakika Haberleri: Kuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyor
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Kuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyor

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce gittikleri Antalya'dan memleketlerine dönen kuzenler satın aldıkları araçta köfte işi yaparak geçimini sağlıyor.

Kuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce gittikleri Antalya'dan memleketlerine dönen kuzenler satın aldıkları araçta köfte işi yaparak geçimini sağlıyor.
Kuzenler Adem Karakuş (30) ve Murat Çağlayan (27) Ceyhan Nehri kıyısında yakınlarına ait arazide Antalya'dan taşıdıkları lezzetle müşteri ağırlıyor.
Adem Karakuş, yaptığı açıklamada, memlekete dönüp kendi işlerini yaptıkları için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Alanya'da yaşadıkları sırada kendilerinin de tercih edip sık sık yedikleri lezzeti ilçeye taşıdıklarını dile getiren Karakuş, "Ramazan ayının ikinci haftasından beri faaliyetteyiz. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Müşterilerimiz oldukça memnun. Burada bildiğimiz işi yapıyoruz." dedi.
Murat Çağlayan ise gurbet hayatından bıktıkları için memlekete dönmeye karar verdiklerini dile getirdi.
Alanya'da gördükleri sokak lezzetini Elbistan'a taşıdıklarını ifade eden Çağlayan, "Gurbetten sıkılanların kendi memleketlerine dönerek başka yerlerde gördükleri işleri memleketlerinde yapabilirler." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Çağlayan, Antalya, Elbistan, Güncel
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