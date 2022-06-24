Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'kaçışa yardım' suçlaması

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet (20) Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz (41) hakkında 3 kez müebbet istemiyle yargılama başladı. Şikayetçi Yılmaz ailesinin yakınları, sanık avukatı Emre Ayan'ın olayı azmettiricisi olduğunu iddia etti. Avukat Ayan'ın, Yılmaz'ın yurt dışına kaçmasına da yardım ettiğini öne süren aile, şikayetçi olacaklarını belirtti.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 172 gündür yakalanamadı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİOlayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı 'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.FİRARİ SANIKLI DAVA BAŞLADIKayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanık Mehmet Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Davanın görüldüğü mahkeme koridorunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Davada ölen Yılmaz'ın ailesinin şikayetçi yakınları ile firari sanık Mehmet Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hazır bulundu. Yılmaz ailesinin yakınları, firari sanığın bir an önce yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.SANIK AVUKATINA SUÇLAMAYılmaz ailesinin yakınları ayrıca firari sanık Mehmet Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan'ın olayı azmettiricisi olduğunu iddia etti. Avukat Ayan'ın, Yılmaz'ın yurt dışına kaçmasına da yardım ettiğini öne süren aile yakınları, şikayetçi olacaklarını belirtti.Suçlamalara cevap veren sanık avukat Ayan, "22 yıldır mesleğimi onur ve şerefle yapıyorum. Bu konuda alnım ak. İfademi vermeye hazırım. Veremeyeceğim hesabım yok. Olay anında ölen Gaffar, sırtı dönük şekilde bıçak çekip sanık Mehmet Yılmaz'a saldırdığı net olarak görüldüğü halde savcılık, bu eylemi Gaffar Yılmaz'ın yere poşet attığı yönünde değerlendirmiştir. Olay sonrasında da internette yoğun olarak maktullerin yerde yatan görüntüleri vatandaşlar tarafından telefonla çekilip, paylaşıldığında ölenlerin ellerindeki bıçakların varlığına rağmen, cinayet büro ekipleri ve savcılık bu delilleri görmezden geliyor. Delilleri karartıldığı kanaatindeyiz. Görevi ihmal eden kolluk ve ilgililerle ilgili şikayet hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu delillerin dosyaya konulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşmada, olayın meydana geldiği bölgede esnaflık yapan 6 görgü tanığı da dinlendi. Mahkeme heyeti, taraflar arasında başka mahkeme dosyalarının olup olmadığının sorgulanmasına, yine olay anı ile başka kamera görüntülerinin olup olmadığının tespitine ve duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.