Kuzenlerden biri silah kabzasıyla vurdu diğeri ise beton blokla karşılık verdi - Son Dakika

Aralarında sorun olduğu öne sürülen 2 kuzen Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. Otomobillerinden inen kuzenler tartışmaya başladı.

KUZENLERİ VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Taraflardan biri elindeki silahın kabzasıyla diğerinin kafasına vurdu. Diğer kuzen ise kaldırımdan aldığı beton blokla diğerine saldırmaya çalıştı. Bu sırada sokakta olan bir kadınla erkek, kavga eden kuzenleri ayırmaya çalıştı.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Sakinleştirilen kuzenler araçlarına bindi. Kavga anları gürültüyle evinin penceresine çıkan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.