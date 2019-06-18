Kuzenlerden birinin öldüğü olayda 'mavi balina' iddiası
1 saat önce
Hatay'da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda 'mavi balina' oyunu iddiası ortaya atıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
'da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda 'mavi balina' oyunu iddiası ortaya atıldı. Olay dün akşam saatlerinde, Antakya
ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulunan Kırıkkale
marka tabanca silahla oynayan 16 yaşındaki Ali S.A. ve 13 yaşındaki Çağatay S.'nin intihar ettikleri iddia edildi. Mavi balina adlı oyunun etkisinde kaldıkları tahmin edilen 2 kuzenden Çağatay S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali S.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını sürdürüyor. Bilinci kapalı olan 16 yaşındaki Ali S.A., yoğun bakımda bekletiliyor. Polis
, mavi balina iddiasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.
(İHA)
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