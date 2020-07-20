Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti

ADANA'da ağabeyi Ercan (60) ve oğlu Uğur Dinler (27) ile birlikte annelerinin cenazesini almaya giderken kuzenlerinin silahlı saldırısında yaralanan İsmail Dinler (56), tedavi gördüğü hastanede 40 sonra hayatını kaybetti.

ADANA'da ağabeyi Ercan (60) ve oğlu Uğur Dinler (27) ile birlikte annelerinin cenazesini almaya giderken kuzenlerinin silahlı saldırısında yaralanan İsmail Dinler (56), tedavi gördüğü hastanede 40 sonra hayatını kaybetti. Dinler, ambulansa bindirildiği sırada "Nefes alamıyorum" dedikten sonra bilincini kaybetmişti.

Olay, 10 Haziran günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Dinler, ağabeyi Ercan ve oğlu Uğur Dinler ile birlikte Antalya'da yaşamını yitiren anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için otomobille yola çıktı. Bu sırada başka bir otomobille yanlarına gelen kuzenleri Ahmet Y. (41) ve Gökhan Y. (35), otomobile ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Ercan ve İsmail Dinler kardeşler ile Uğur Dinler yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı.

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Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden yaralanan İsmail Dinler, hastanedeki 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dinler'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri olayın ardından saklandıkları evde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet Y. ve Gökhan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İÇİM SOĞUDU'

İsmail Dinler'in yıllar önce Ahmet Y.'nin yakın akrabası olan eşiyle boşandığı ortaya çıktı. İki kuzen arasında olaydan sonra husumet oluştuğu, Ahmet Y.'nin de saldırıyı bu nedenle düzenlediği belirtti. Ahmet Y.'nin emniyetteki sorgusunda, "Boşanma olayının ardından aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdim ve içim soğudu" dediği öne sürüldü.

Diğer iki yaralının tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.


Belediye evleri Mahallesi, İsmail Dinler, Antalya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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