Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

ADANA'da ağabeyi Ercan (60) ve oğlu Uğur Dinler (27) ile birlikte annelerinin cenazesini almaya giderken kuzenlerinin silahlı saldırısında yaralanan İsmail Dinler (56), tedavi gördüğü hastanede 40 sonra hayatını kaybetti. Dinler, ambulansa bindirildiği sırada "Nefes alamıyorum" dedikten sonra bilincini kaybetmişti.
Olay, 10 Haziran günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Dinler, ağabeyi Ercan ve oğlu Uğur Dinler ile birlikte Antalya'da yaşamını yitiren anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için otomobille yola çıktı. Bu sırada başka bir otomobille yanlarına gelen kuzenleri Ahmet Y. (41) ve Gökhan Y. (35), otomobile ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Ercan ve İsmail Dinler kardeşler ile Uğur Dinler yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı.
Diğer iki yaralının tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.