Son Dakika Haberleri: Kuzenlerin Acı Sonu

Kuzenlerin Acı Sonu

14 dakika önce

Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya (17) ile Ahmet Akyüz (16) isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Ramazan Kaya, Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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