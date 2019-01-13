Kuzenlerin Acı Sonu
14 dakika önce
Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Şahinbey
ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif
Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya
(17) ile Ahmet Akyüz (16) isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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