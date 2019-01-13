Son Dakika Haberleri: Kuzenlerin Acı Sonu...tıra Arkadan Çarpan Motosikletli Kuzenler Öldü

Kuzenlerin Acı Sonu...tıra Arkadan Çarpan Motosikletli Kuzenler Öldü

25 dakika önce

Kuzenlerin acı sonu...Tıra arkadan çarpan motosikletli kuzenler öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin acı sonu...Tıra arkadan çarpan motosikletli kuzenler öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya ile Ahmet Akyüz isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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