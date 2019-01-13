Kuzenlerin Acı Sonu...tıra Arkadan Çarpan Motosikletli Kuzenler Öldü

Kuzenlerin acı sonu...Tıra arkadan çarpan motosikletli kuzenler öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin acı sonu...Tıra arkadan çarpan motosikletli kuzenler öldü



GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya ile Ahmet Akyüz isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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