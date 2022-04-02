Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu - Son Dakika
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Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu

02.04.2022 11:49
Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu

ERZURUM'da yaşayan 3 kuzen, çocukken dedelerinin bakkal dükkanında yedikleri gofretleri üretme hayalini gerçekleştirdi.

ERZURUM'da yaşayan 3 kuzen, çocukken dedelerinin bakkal dükkanında yedikleri gofretleri üretme hayalini gerçekleştirdi. Bir yıllık araştırmanın ardından imalathanelerini kurup 3 çeşit gofret üretmeye başladıklarını söyleyen Regaib Alan, "3 kuzen çocukluğumuzun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Erzurum'da yaşayan Regaib Alan (37), çocukken dedesi Hacı Arif Kurt'a ait bakkal dükkanında yediği gofretleri üretmek için proje hazırladı. Teyze kızları 2 çocuk annesi Sema Öztürkoğlu (45) ve emekli anaokulu müdürü 1 çocuk annesi Semra Kaşıkçı'nın (50) da destek verdiği Alan, araştırma yaptı. Daha sonra Konya, Kayseri ve Karaman'daki gofret fabrikalarını gezen kuzenler, üretecekleri gofret çeşitleri konusunda bir süre Ar- Ge çalışması gerçekleştirdi. Klasik, kahve ve kakaolu gofret üretmeye karar veren kuzenler, KOSGEB'den aldıkları destekle Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa ilçesinde 'Dedem ve Ben' ismini verdikleri imalathaneyi açtı. 8 kişiye de istihdam sağlayan 3 kuzen, günlük ürettikleri 400 kilo gofreti kentte bakkallar başta olmak üzere market ve okul kantinlerine vermeye başladı.

'GOFRETLERİN SIRRI BENDE'Üretim öncesi Ar- Ge çalışması yaptıklarını belirten Sema Öztürkoğlu, "Öncelikli amacımız çocukluğumuzda yediğimiz klasik gofreti üretmekti. Bu konuda çalışırken bende saklı olan formül geliştirdim. Klasik, kakaolu ve kahveli gofret yiyenler tarafından çok beğenildi. Özellikle çocuklar tamamen el emeği olan gofretleri çok beğendi. İmalathanede ürettiğimiz gofretlerin krema ve çıtır formülü bende saklı. Bunun için 1 yıla yakın ar-ge yaptım. Şimdi de kuzenler olarak yeni hedefimiz tarçınlı ve portakallı gofret üretmek. Bunun için araştırma yapıyoruz" dedi.'DEDEMİN BAKKAL DÜKKANI MİS GİBİ GOFRET KOKARDI'

Çocukken dedesi Hasan Alan'a ait bakkal dükkanında bol bol gofret yediğini söyleyen Regaib Alan ise, "Bakkal mis gibi gofret kokardı. Günümüzde fabrikasyon olarak üretilen gofretler aynı tat ve kokuyu vermiyor. 20 yıla yakın gıda sektöründe satış pazarlama tecrübem olduğu için çocuklukta yediğimiz gofreti üretmek istiyordum. Kuzenlerimle birlikte bu hayalin peşine düştük ve gerçekleştirdik. Kuzenlerimle birlikte Konya, Kayseri ve Karaman'daki fabrikaları gezdik. İnceleme sonra imalathaneyi kurmak için KOSGEB desteğinden faydalanarak makinalarımızı alarak çalışmaya başladık. 3 aydan beri üretim yapıyoruz. 8 kişiyi istihdam ettiğimiz imalathanede günlük üretilen 400 kilogram gofreti başta bakkallar olmak üzere zincir marketler, manavlar, büfeler ve okul kantinlerine veriyoruz. Bizim ilk yıldaki hedefimiz Erzurum ve ilçelerine satış yapmaktı. Bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanına online satış yapıyoruz" diye konuştu.


Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu
Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu
Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu
Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu
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Araştırma, Kayseri, Karaman, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzenlerin, 'Dedem ve Ben' imalathanesinde çocukluk hayalleri gerçek oldu - Son Dakika
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