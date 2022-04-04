Kuzenlerin kanlı kavgasında tüfeği ateşleyen amcaoğlu yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ateşlediği tüfekle 2 kuzenini vuran şahıs, polisin başarılı takibi ile yakalandı. Tutuklanan olayın faili ilk ifadesinde, olayın karşı tarafla aralarında yaşanan küfürleşmeden dolayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Burmalı mahallesi Basın caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 kuzen sabah erken saatlerde tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine iddiaya göre, Fırat K., (19) Cihan K., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olayı tekrar konuşmak için amca çocukları olan Tarık K.'nın otomobille yanına gitti. Burada şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 3 kişi kuzenleri olan Tarık K.'yı sopalarla darp etti. Sonrasında ise iddiaya göre, Fırat K., araçtan aldığı pompalı tüfekle Tarık K.'nın üzerine iki el ateş etti. Tarık K. ile kendisini darp eden kuzeni Cihan K., açılan ateşte yaralandı. Fırat K., Cihan K., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olayın ardından geldikleri otomobille kaçarken, Tarık K., ise olay yerine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı Cihan K. da daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Şüpheli olayı itiraf etti

Yaşanan olayın ardından şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri,olayın faili Fırat K.'yı Dumlupınar mahallesi Süleyman Gönçer caddesi üzerinde olayda kullanmış olduğu kısa dipçik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet mermi ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Fırat K., ilk ifadesinde, Tarık K. ile aralarında geçmişe dayalı küfürleşme sebebiyle husumetli olduğunu ve karşı tarafın olayın gerçekleştiği gün kardeşini darp ettiklerini, bunun üzerine şahıslarla karşılaştıklarında olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR