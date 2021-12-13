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Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! - Son Dakika

Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!

13.12.2021 10:40
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yakup Yarav, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emrah Yarav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Önceki gün saat 23.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yakup Yarav ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeni Emrah Yarav arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kavga sırasında Yakup Yarav, elindeki bıçakla Emrah Yarav'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Yarav, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Emrah Yarav, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan Yakup Yarav ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yarav, tutuklandı.

Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!

Yeniköy, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! - Son Dakika


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