Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti! - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!

10.04.2022 12:51

İstanbul Silivri'de, iki kuzen arasında Müzik çalar sebebiyle başlayan kavga, kanlı bitti. Reyhan T. (17), ödünç verdiği müzik çaları geri vermesi için kuzeni Cumaziye D. (17) ile tartıştı. Kavga sırasında Reytan T., kuzeni Cumaziye'yi bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Kavga ve bıçaklanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan T. restorana geldi. Reyhan T. ödünç verdiği Müzik çalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

Kuzenlerin Müzik çalar kavgası cinayetle bitti

RESTORANDA BAŞLAYAN KAVGA DIŞARIDA DA DEVAME TTİ

Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla Cumaziye D.'yi yaraladı. Kuzenini yaralayan Rayhan T., hızla olay yerinden kaçarken, Cumaziye D.'nin bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak ayakta kalamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı.

Kuzenlerin Müzik çalar kavgası cinayetle bitti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan T., ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

"BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Hüseyin Genç, "Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi ve tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi.

Kuzenlerin Müzik çalar kavgası cinayetle bitti
YORUMLAR
500
OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

kavga, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenlerin 'Müzik çalar' kavgası kanlı bitti! - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:46 Fransa'da dengeler alt üst olacak! Macron'un rakibi Le Pen gaza bastı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 13:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement