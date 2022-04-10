Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti

10.04.2022 12:11
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti

SİLİVRİ'de, iki kuzen arasında müzikçalar nedeniyle başlayan kavga, cinayetle bitti.

SİLİVRİ'de, iki kuzen arasında müzikçalar nedeniyle başlayan kavga, cinayetle bitti. Reyhan T. (17), ödünç verdiği müzikçaları geri vermesi için kuzeni Cumaziye D. (17) ile tartıştı. Kavga sırasında Reytan T., kuzeni Cumaziye'yi bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan T. restorana geldi. Reyhan T. ödünç verdiği müzikçalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

ÜZERİNE KOŞTU, BIÇAKLADI

Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan T.'yi, Cumaziye D.'nin arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye D., bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan T., ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

"BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Hüseyin Genç, "Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi, tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
YORUMLAR
500
KUZENLERİN 'MÜZİKÇALAR' KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ KUZENLERİN 'MÜZİKÇALAR' KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi

kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika


Son Dakika
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:58 Marketten bir kasa muz çalan hırsızın rahat tavırları şaşkınlık yarattı
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement