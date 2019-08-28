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Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada

50 dakika önce

Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralıİSTANBUL - İstanbul'da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken o esnada orada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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