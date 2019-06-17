Son Dakika Haberleri: Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı.

Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı.
İddiaya göre, Ürgen Paşa Mahallesi'nde teyze çocukları A.S.A. (16) ve Ç.S. (13), evde buldukları tabancayla oynamaya başladı.
Tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. olay yerinde hayatını kaybetti, A.S.A. ise ağır yaralandı.
A.S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerine gelen kuzenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:02 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
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