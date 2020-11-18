Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

18.11.2020 01:24

Son dakika haber: Malatya'da iki kuzen arasında yaşanan olayda aldığı bıçak darbesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaraladı.

Malatya'da iki kuzen arasında yaşanan olayda aldığı bıçak darbesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hala Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, S.G. (15) bir süredir evlerinde kaldığı amcasının oğlu olan M.E.G.'yi (15) sol göğüs bölümünde bıçakla yaraladı. Olayın ardından korkan S.G. olayda kullandığı bıçağı çevrede bulunan bir evin çatısına atarken, yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bir evin çatısında bulurken, S.G. ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.

M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Yeşilyurt, Malatya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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