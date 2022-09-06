Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar - Son Dakika
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Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar

06.09.2022 20:37
Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar

Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar Kırmızı ışıkta duran kuzenine arkadan çarptı, "Trafik ışığını ağaç kapattı, göremedim" dedi Bursa'dan Side'ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri...

Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar

Kırmızı ışıkta duran kuzenine arkadan çarptı, "Trafik ışığını ağaç kapattı, göremedim" dedi

ANTALYA - Bursa'dan Side'ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri araçlarıyla kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, önde gitmekte olan aracın kırmızı ışıkta durduğu, diğer aracın duramayarak arkadan çarptığı görüldü. Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, trafik lambasını ağacın kapatması nedeniyle kuzeninin durduğunu fark etmediğini söyledi.

Kaza, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine gitmekte olan Gökhan Çalişir'in kullandığı 16 AUM 579 plakalı hafif ticari araca, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'ndaki trafik lambalarında aynı istikamette seyir halinde olan Selami Uzun'un kullandığı 16 ALJ 087 plakalı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, çarpmanın da şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabilirken, şans eseri araçlarda bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.

Kuzenine arkadan çarptı

Kazanın ardından araçlarda bulunanlar diğer araçtakilerin yardımına koşarken, kaza yapan araçlardaki ailelerin hala-dayı çocukları oldukları belirlendi. Kuzenlerin, aileleriyle birlikte Bursa'dan Side'ye tatile geldikleri, tatillerini tamamlayarak Bursa'ya dönerken birbirlerinin araçlarına çarparak kaza yaptıkları anlaşıldı.

"Ağaç trafik lambasını kapattı, göremedim"

Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, dayısının oğlu ile ailecek Side'ye tatile geldiklerini belirterek, "Tatilimizi tamamlayarak araçlarımızla yola çıktık. Buraya geldiğimizde biraz da dikkatsizliğim sonucu, ağacın da trafik lambasını kapatması nedeniyle aracın önümde durduğunu göremedim ve arkadan çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Burada kaldırımda bulunan trafik lambasının yeri bir an önce değiştirilmelidir" dedi.

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Kaynak: İHA

Selami Uzun, Tragger, Bursa, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenlerin tatil keyfi talihsiz kazayla bitti: Dönüş yolunda birbirlerine çarptılar - Son Dakika

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