Kuzenlerince dolandırıldıklarını iddia eden kız kardeşler suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzenlerince dolandırıldıklarını iddia eden kız kardeşler suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kuzenlerince dolandırıldıklarını iddia eden kız kardeşler suç duyurusunda bulundu

15 dakika önce

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle kuzenleri tarafından 3 milyon 600 bin lira dolandırıldıklarını öne süren iki kız kardeş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kuzenlerince dolandırıldıklarını iddia eden kız kardeşler suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle kuzenleri tarafından 3 milyon 600 bin lira dolandırıldıklarını öne süren iki kız kardeş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Bilişim Sahtecilik Dolandırıcılık Soruşturma Bürosuna başvuran kız kardeşler Atike Can ile Zeynep Öner, kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri kuzenleri A.T'den şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde teyzesinin oğlu A.T'nin hurda alışverişinden yüksek kazanç elde edildiğini söylemesi üzerine kendisine 80 bin lira para verdiğini aktaran Zeynep Öner, kuzeninin bir ay sonra kendisine 95 bin lira ödediğini kaydetti.

Böylece güven kazanan A.T'nin bu sefer yüksek getirisi olduğunu söylediği bakır satışı için kendisinden para istediğini ileri süren Zeynep Öner, "Bana, 150 bin lira vermem karşılığında 35 bin kar payı alabileceğimi söyledi. Güvendiğim için verdim. Daha sonra inşaat işinde yüksek kar getirisi olduğunu tavsiye etti ve 450 bin lira istedi. Ben de Döşemaaltı ilçesindeki 4 arsamı ve Konyaaltındaki evimi sattım, A.T'ye verdim. Tamamen güvene dayalı bir alışverişti. Parayı verdiğimde yanımda kardeşlerim olduğu için herhangi bir senet veya evrak imzalamadım, kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Öner, şüpheli A.T'den 2 milyon 800 bin lira alacağının olduğunu ve konuya ilişkin ses kaydının da şikayet dilekçesinin ekinde olduğunu kaydetti.

Şikayetçi kardeşlerden Atike Can ise kuzeni A.T'yi iş yerinde ziyaret ettiği sırada yüksek kazanç vaadiyle bakır işine girmesi konusunda kendisini ikna ettiğini belirtti.

Akrabası A.T'ye parça parça toplamda 800 bin lira verdiğini anlatan Can, "A.T, beni sürekli oyalayarak farklı senaryolarla beni kandırmaya devam etti. A.T'nin resmi nikahlı eşine mağduriyetimizi anlattık o da 'nasıl güvendiniz, o kadar parayı verdiniz' dedi. Bütün çabalarıma rağmen vermiş olduğum paraların hiçbirini alamadım." iddiasında bulundu.

Savcılığın, şikayet üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

Başsavcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Böbrek taşı döküyorsun" diye hastaneden gönderilen kadın ikiz bebeklerini kaybetti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kuzeni tarafından 3 milyon 600 bin TL dolandırılan iki kardeş soluğu savcılıkta aldı Adis Jahovic ameliyat edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzenlerince dolandırıldıklarını iddia eden kız kardeşler suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]