Kuzeşehir'e Danimarka'dan yenilenebilir enerji müjdesi

Gaziantep, Danimarka Ankara Büyükelçiliği, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Enerji Ajansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında düzenlenen Bölgesel Enerji...

Gaziantep, Danimarka Ankara Büyükelçiliği, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Enerji Ajansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında düzenlenen Bölgesel Enerji Sistemleri Teknik Gezisi ve Yuvarlak Masa toplantılarına ev sahipliği yaptı. Toplantılarda, Gaziantep bölgesel ısıtma teknik çalışmalar ele alındı.



Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden olan TOKİ Kuzeyşehir Projesi'nde uygulanacak yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında, bir kısmında güneş enerjisi ve biyokütle kaynakları kullanılarak bölgesel ısıtma yöntemi hayata geçilecek.



Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot'un başkanlık ettiği heyet, Gaziantep Belediye Başkan Vekili Osman Toprak'ı ziyaret etti. Toplantıda Gaziantep'in çevre, enerji ve sürdürülebilirlikle ilgili projeleri ve Danimarka ile yapılabilecek işbirlikleri gündeme geldi.



Teknik Yuvarlak Masa toplantılarında Türkiye-Danimarka arasında 2017'den beri süren Stratejik Sektör İşbirliği Projesi çerçevesinde devam eden Kuzeyşehir Projesi Ön Fizibilite Çalışması ve Türkiye'nin ısıtma ve soğutma haritası masaya yatırıldı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu, Gaziantep'in yenilebilir enerji ve çevre ile ilgili projelerinden bahsetti.



Finansman ve Teknoloji Yuvarlak Masa toplantısı, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot'ün açış konuşmasıyla başladı. Bölgesel ısıtmanın tüm bir bölge veya şehri daha ucuz maliyetle ısıtmak için çok başarılı bir uygulama olduğunu söyleyen Başkonsolos Galskjot, bölgesel ısıtmanın aynı zamanda temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğunu bildirdi.



Toplantılar, Danimarkalı Aalborg Energi Technic, Danfoss, Grundfos ve Logstor firmalarının bölgesel ısıtma teknolojileriyle ilgili yaptığı sunumlar ve paylaşımlarla devam etti.



Daha verimli, temiz ve sürdürülebilir şehirler için "bölgesel enerji"



İlk bölgesel ısıtma tesisini 1903'de kuran Danimarka'nın yüzde 64'ü, başkent Kopenhag'ın ise yüzde 98'i bölgesel ısıtmayla ısıtılıyor. Danimarka'daki bölgesel ısıtma tesisleri, geleneksel yakıtlar dışında; yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ve güneş enerjisinden faydalanıyor. Sistemin uygulandığı kentler, ucuz maliyetle ısınırken, sürdürülebilirlik açısından daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Türkiye'de jeotermal kaynak zenginliği, güneş enerjisi, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısılarından yararlanabilecek termik santralleriyle bölgesel enerji sistemleri açısından büyük fırsatlar bulunuyor. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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