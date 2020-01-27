Kuzey Afrika'da Korona virüsüne karşı önlem - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Küresel endişelerin artmasıyla Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya virüse karşı çeşitli önlemler aldı.



Çin'de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelinde görülen toplam doğrulanmış vaka sayısının 2 bin 823'e yükseldiği açıklandı. Virüsün sıçramasından endişelenen Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya virüse karşı çeşitli önlemler aldı.



Cezayir'de geçiş noktalarına termal kameralar



Cezayir Sağlık, Nüfus ve Hastane Reformu Bakanlığı, dün Çin'de virüsten etkilenen bölgelerde mahsur kalan Cezayir vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olunacağını açıklayarak, ülke genelinde limanlarda, havaalanlarında ve hastanelerde Korona virüsünü karşıtı alınan ulusal strateji kapsamında yolcular testlerden geçirilecek.



Aynı bağlamda Sağlık, Nüfus ve Hastane Reformu Bakanlığı'na bağlı Önlem Genel Müdürü Jamal Farar, düzenlediği basın toplantısında ülkeye gelenlerin özel cihazlarla sağlık kontrolünden geçirileceğini ve geçiş noktalarına termal kameralar yerleştireceğini söyledi. Hacca gidenlere özel bir sağlık ekibinin eşlik edeceğini dile getiren Jamal Farar, kişilerin hacca gitmeden önce farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme kampanyası düzenleneceğini ifade etti.



Tunus'ta şüpheli vakalara karşı özel hat



Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise açıklamasında, Çin'den Tunus'a seyahat edenlerin kontrolü için havalimanlarına özel cihazlar yerleştirildiğini doğrulayarak, "Korona virüsü ile ilgili olası şüpheli vakaya acil müdahaleye hazırız" ifadesini kullandı. Havaalanlarındaki sağlık ekipleri, Çin'den gelen yolcuların listelerini inceleceğini ve incelemeler ışığında havacılık yetkililerinin önleyici tedbirler alabileceklerini belirti. Ayrıca farkındalık oluşturmak için Tunus Sağlık Bakanlığı, Korona virüsü hakkında broşür yayınlamayı planlıyor. Yetkililer, şüphelenilen vakalar için özel bir hat oluşturulduğunu ve bu hat üzerinden Tunus vatandaşlarının yetkililer ile iletişime geçmesi çağrısında bulundu.



Fas tedirgin



Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede olası bir Korona virüsü vakasına karşı yetkililerin hazır olduğunu ve acil vakalara Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Epidemiyolojik Gözetim Sistemi tarafından kısa sürede müdahale edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Virüsün ülke çapında yayılması riskini göz önüne aldık" dedi. Bakanlık tarafından genel hijyen kuralları bir kez daha aktarıldı.



Moritanya'nın Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Çin'de virüsün etkili olduğu bölgelerde yaşayan Moritanyalı vatandaşlarının ülkelerine dönmek istemeleri durumunda büyükelçiliğe e-posta yoluyla kişisel bilgilerini iletmeleri gerektiği vurgulanarak, Moritanya Dışişleri Bakanlığının gerekli adımları atacağı kaydedildi. - CEZAYİR