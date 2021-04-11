Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü - Son Dakika

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan 23 düzensiz göçmenden 4'ünün teknenin batması sonucu boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan 23 düzensiz göçmenden 4'ünün teknenin batması sonucu boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. İspanyol haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu yetkililerine dayanarak verdiği bilgilerde, 23 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin El Hierro Adası'nın yaklaşık 120 mil açığında battığı belirtildi. Bir balıkçı teknesinin ihbarı üzerine batan teknenin olduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizden 4 düzensiz göçmenin cesedini çıkardığı, helikopterle kurtarılan 19 kişinin de Tenerife'de hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan düzensiz göçmenlerden 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı. Son 2 yıldır yoğunluk görülen Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte bu yıl içinde şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin toplamı, bugünkü olayla 47'ye çıktı.

Son Dakika

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı

Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı

İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti

Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı