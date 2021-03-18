Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç artıyor - Son Dakika

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları sahillerine doğru düzensiz göç akını artarak devam ediyor.

Kanarya Adaları'na dün 115 sığınmacıyı taşıyan 3 tekne gelirken, teknelerden birinde yolculuk sırasında hayatını kaybeden bir sığınmacının cesedinin çıktığı bildirildi.

İspanya'da Sivil Yardım kurumunun ve Kanarya Adaları yerel yönetim yetkililerinin basına verdikleri bilgilerde, Kuzey Afrika-Kanarya Adaları düzensiz göç hattında 2021 yılında şimdiye kadar hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının, dünkü olayla birlikte 18'e çıktığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, Büyük Kanarya ve Lanzarote kıyılarına dün gelen sığınmacılardan 26'sının reşit olmadığı, 12 çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan 2 bebeğin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Ayrıca, Arguineguin Limanı'na gelen sığınmacılar arasındaki küçük bir kız çocuğunun duran kalbinin Kızıl Haç'a bağlı sağlık personelinin acil müdahalesiyle tekrardan çalıştığı, kızın durumunun halen kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Otellerdeki sığınmacılar barınma merkezlerine götürülecek

Diğer yandan göçmenlerden sorumlu Bakan Jose Luis Escriva, Kanarya Adaları'nda aylardır otellerde bekletilen sığınmacıların tamamının barınma merkezlerine nakil edileceklerini söyledi.

Escriva, senatoda yaptığı konuşmada, "2020 yılında Kanarya Adaları'na 23 binden fazla sığınmacı geldi. Bu beklenmedik ve kapasitenin çok üzerinde bir sayı. Bunların çoğunluğu, Kovid-19'dan dolayı geçici olarak kapalı olan otellere yerleştirildi. 2020 yılı sonunda 8 binin üzerinde sığınmacı otellerdeydi. Şu anda bu sayı 1800 ve ay sonuna kadar oteller tamamen boşaltılıp, sığınmacılar barınma merkezlerine götürülecek." dedi.

Büyük Kanarya Adası'ndaki iki otelde kalan yaklaşık 200 kadar sığınmacı da başka yere götürülecekleri haberlerinin ardından komiserliğe akın ederek, sığınma başvurusunda bulunmaya çalıştı.

Kanarya Adaları'na geçen yıl 1-15 Mart tarihlerinde 1219 sığınmacı gelirken, bu sayı 2021'in aynı döneminde iki kattan fazla artarak 2 bin 580 oldu.