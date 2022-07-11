İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.

Operatör Nord Stream AG, yaptığı açıklamada, boru hattını kapatmanın planlandığı gibi bugün TSİ 07.00'de başladığını ve gaz akışının birkaç saat sonra sıfıra düşeceğini doğruladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek - Son Dakika

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