Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek - Son Dakika
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Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek

11.07.2022 13:22
Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek

Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağı bildirildi.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağı bildirildi.

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım, 11-21 Temmuz'da yapılacak.

Operatör Nord Stream AG, yaptığı açıklamada, boru hattını kapatmanın planlandığı gibi bugün TSİ 07.00'de başladığını ve gaz akışının birkaç saat sonra sıfıra düşeceğini doğruladı.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapatmanın uzatılabileceğinden endişe ediyor.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz tedarikinde kısıtlamaya gidilecek - Son Dakika
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