Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. ABD'nin geçen ay Almanya'ya gönderilen Rus doğal gazının hacmini iki katına çıkaracak boru hattı Kuzey Akım 2 şirketine ve CEO'suna yönelik yaptırımlardan feragat ettiğini açıklamasının ardından hatta test çalışmaları başlıyor. Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın başladığı Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hat üzerindeki test çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi. Yüzde 95'inden fazlası tamamlanan Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak. Kaynak: Enerji günlüğu Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

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