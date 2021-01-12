Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi - Son Dakika

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi
12.01.2021 14:24
Pankart açan grup üyeleri Sosyal Demokrat Parti binası önünde toplanan gruptan detaylar Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup, Sosyal Demokrat Parti (SPD) binası önünde toplanarak Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini protesto etti.
Pankart açan grup üyeleri
Sosyal Demokrat Parti binası önünde toplanan gruptan detaylar
Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup, Sosyal Demokrat Parti (SPD) binası önünde toplanarak Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini protesto etti. "Fridays For Future" eylemleri kapsamında toplanan grup üyeleri bina önünde "Krize giden boru hattı", "Temiz doğalgaz kirli bir yalan" yazılı pankartlar açtı.
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