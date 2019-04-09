Son Dakika Haberleri: Kuzey Akım 2'nin Yüzde 40'ı Tamamlandı

Kuzey Akım 2'nin Yüzde 40'ı Tamamlandı

2 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 40'ına tekabül eden 978 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

Kuzey Akım 2'nin Yüzde 40'ı Tamamlandı, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 40'ına tekabül eden 978 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Sylvie Bermann'ın St. Petersburg'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Kuzey Akım 2 projesinin özel olarak ele alındığına işaret edilerek, "Gazprom, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 40'ını oluşturan 978 kilometrelik boru döşeme işini tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD'nin ve Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA

Gazprom, Ekonomi
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