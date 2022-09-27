Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı - Son Dakika
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Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı

27.09.2022 14:08
Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı

Danimarka ve İsveçli yetkililer Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Avrupa'ya taşımak üzere döşenen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sızıntı tespit edildiğini açıkladı.

Danimarka ve İsveçli yetkililer Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Avrupa'ya taşımak üzere döşenen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sızıntı tespit edildiğini açıkladı.Danimarka ve İsveçli yetkililer, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşımak üzere döşenen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sızıntı olduğunu açıkladı.

Salı günü Kopenhag ve Stockholm'den yapılan açıklamalarda, doğal gaz boru hattında üç sızıntının tespit edildiği bilgisi verildi.

Danimarkalı yetkililer Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası'nın kuzeydoğusundan geçen Kuzey Akım 1'de ve adanın güneydoğusundan geçen Kuzey Akım 2'de toplam üç sızıntı olduğunu bildirdi.

Sızıntının ikisi Kuzey Akım 1'in Danimarka sularından geçen kısmında, diğer sızıntı ise Kuzey Akım 2'nin İsveç sularındaki kısmında ortaya çıkarıldı.

İki ülke yetkilileri Kuzey Akım 1 boru hattının da Kuzey Akım 2 gibi devre dışı olduğunu, ancak borularda hala gaz bulunduğunu belirtti.

Danimarka Enerji Kurumu sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, hasarların nedenleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Danimarka, sızıntılar nedeniyle enerji altyapısına yönelik güvenlik seviyesini yükselttiğini duyurdu.

Basınç düşünce sızıntı ortaya çıktı

Pazartesi günü, yapımı tamamlanan ancak kullanımına başlanmayan Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınçta önemli bir düşüş olduğu saptandı.

Danimarkalı yetkililer ve hattın işletme şirketi basınç düşüklüğünün nedenlerini araştırırken hattın geçtiği Bornholm Adası yakınlarında gaz sızıntısı olduğunu tespit etti. Basınç düşüklüğünün de bu sızıntı nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Sızıntının tehlikeli olması nedeniyle bölge, gemi trafiğine kapatıldı.

Kısa süre sonra Kuzey Akım 1 boru hattındaki basınçta da düşüş kaydedildi. Ancak bu hattaki basınç düşüklüğünün nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Boru hatlarının işletmesini yürüten Nord Stream AG şirketinden yapılan açıklamada, bir gün içinde çok sayıda arıza bildirimi kaydedildiği bildirildi. Açıklamada, daha önce örneğine rastlanılmayan üç vakanın tespit edildiği ifade edildi. Sistemin yeniden işler duruma ne zaman geçirileceğinin ise belirsiz olduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararına tepki olarak Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararını aldıklarını duyurmuştu.

Reuters,dpa,AFP/TY,HT

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Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi Baltık Denizi'nde Rus doğal gaz hatlarındaki sızıntıların yakınında patlamalar belirlendi Baltık Denizi'nde Rus doğal gaz hatlarındaki sızıntıların yakınında patlamalar belirlendi Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi
Kaynak: Deutsche Welle

Baltık Denizi, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı - Son Dakika

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