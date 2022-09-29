Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı - Son Dakika
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Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı

29.09.2022 14:08
Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeni belirlenemeden bir noktada daha gaz sızıntısı olduğu saptandı.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeni belirlenemeden bir noktada daha gaz sızıntısı olduğu saptandı. Rusya ile Almanya arasında doğal gaz sevkıyatı amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Önceki gün İsveç ve Danimarka, boru hatlarının kendi ekonomik bölgelerinde bulunan noktalarında toplam üç sızıntının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dördüncü sızıntının İsveç'in ekonomik bölgesinde yer alan bir noktada görüldüğü bildirildi.

Bir İsveç Sahil Güvenlik yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, boru hatlarında İsveç ekonomik bölgesinde 2, Danimarka ekonomik bölgesinde 2 olmak üzere toplam 4 sızıntının saptandığını doğruladı.

Aynı yetkili, İsveç'te tespit edilen son sızıntının daha önce belirlenen sızıntıya çok yakın bir mesafe saptandığını aktardı.

İsveç Sahil Güvenliği yeni tespit edilen sızıntının yeri ve daha geç tespit edilme nedeni konusunda bir bilgi vermezken, İsveç medyası yeni tespit edilen sızıntının Kuzey Akım 2 boru hattında olduğunu ileri sürdü. Ancak, Sahil Güvenlik bu bilgiyi doğrulamadı. İsveç ekonomi bölgesindeki diğer sızıntı ise Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilmişti.

Tespit edilen sızıntılar Baltık Denizi'nde Danimarka ve İsveç ekonomik bölgelerinde yer alan Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarında bulunuyor. Kuzey Akım 1 ve 2 hatları şu anda faal değil. Ancak içlerinde gaz bulunuyor.

Sabotaj iddiaları araştırılıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sızıntıların kaza sonucu değil, "kasıtlı eylemler" nedeniyle oluştuğunu ileri sürmüştü. Ancak Başbakan daha fazla ayrıntı vermemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise sızıntıların Ukrayna kriziyle bağlantılı olduğunu dile getirmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise, sızıntıların arkasında Rusya'nın olduğunu varsaymanın "aptalca ve saçma" olduğunu söylemişti.

Sözcü sözkonusu sızıntıların "Moskova için de gayet sorunlu bir durum" oluşturduğunu ifade etmişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıları gündemine alacağını açıkladı.

Sızıntıların ortaya çıkmasının ardından, işletme şirketi Nord Stream, hasarı tespit etmek ve sızıntıların nedenlerini açıklığa kavuşturmak için bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Danimarka'dan yapılan açıklamada ise, borularda bulunan mevcut gazın yarısından fazlasının sızdığı belirtildi. Danimarka Enerji Ajansı Başkanı Kristoffer Bottzau, geri kalan gazın da Pazar gününe kadar boşalmasını beklediklerini açıkladı.

Reuters,AFP/TY,HT

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İsveç: Toplamda iki boru hattında 4 sızıntı var İsveç: Toplamda iki boru hattında 4 sızıntı var İsveç: Kuzey Akım boru hatlarında gaz sızıntısı 4'e çıktı İsveç: Kuzey Akım boru hatlarında gaz sızıntısı 4'e çıktı
Kaynak: Deutsche Welle

Baltık Denizi, Danimarka, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı - Son Dakika

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