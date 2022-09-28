Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor - Son Dakika
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Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor

28.09.2022 14:08
Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor

Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor. AB'den üst düzey temsilciler bu yönde önemli ipuçları olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey siyasi temsilcileri Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında tespit edilen sızıntılarla ilgili kasıt olabileceğine dair birtakım belirtilere rastlandığını açıkladı.

Sızıntıların nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sabotajdan şüpheleniliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa altyapısına yönelik "kasti girişimleri" açıklığa kavuşturma sözü verdi.

Sızıntıların nedenleri hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen Borrell, "Şu anda eldeki tüm mevcut bilgilerin kasıtlı bir eyleme işaret ettiğini" söyledi.

Borrell, "Nedenlerinin tam olarak açıklığa kavuşturulmasını destekleyen soruşturmaları destekleyeceğiz" dedi.

Borrell diğer yandan da AB'nin enerji güvenliğini artımaya yönelik adımlar atılacağını da kaydetti.

Michel: Hesap sorulacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan "sabotaj eylemlerinin" AB'nin enerji arzını istikrarsızlaştırmaya yönelik başka bir girişim olduğunu söyledi.

Michel, olayın sorumlularından hesap sorulacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı akşamı yaptığı açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile "sabotaj eylemi" hakkında konuştuğunu söyledi.

Von der Leyen, Frederiksen'in kendisine, sızıntıların bir kaza sonucu değil, "kasıtlı eylemler" sonucu oluştuğunu aktardığını belirtti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, patlamalar olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Sızıntı Pazartesi gününden beri sürüyor

Boru hatlarında Pazartesi gününden bu yana Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki üç ayrı noktada sızıntı gerçekleşiyor.

Danimarka donanması, deniz yüzeyinde geniş bir kabarcık oluşumunu gösteren görüntüler yayınladı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Danimarkalı yetkililerin bunun bir kaza olmadığı konusunda net bir görüşe sahip olduğunu söyledi. Ancak Başbakan olası sebepler hakkında yorum yapmadı.

Kuzey Akım 1 ve 2 hatları şu anda aktif değiller ancak içlerinde gaz bulunuyor.

Danimarka Enerji ve İklim Bakanı Dan Jörgensen, borulardaki metanın tamamen boşalmasının en az bir hafta süreceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sızıntının arkasında yatan nedenleri kesin olarak ortaya çıkarmanın son derece önemli olduğunu belirterek, Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğratılmasının kabul edilemez olduğunu ve mümkün olan en güçlü tepkinin verileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de sızıntıların "bir saldırı veya bir tür sabotaj sonucu" oluştuğunu söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise soruşturma çağrılarını desteklediğini ve Avrupa enerji güvenliğininin sağlanmasına yönelik çalışmaları teşvik edeceklerini kaydetti.

Rusya'ya suçlama

Norveçli askeri uzman ve deniz subayı Tor Ivar Strömmen ise, AFP'ye yaptığı açıklamada, olayın sorumlusu olarak aklına ilk Rusya'nın geldiğini belirterek, "Doğal gaz boru hatlarında sızıntı olması son derece nadirdir" dedi.

Kuzey Akım boru hatlarının oldukça yeni olduğunu ifade eden subay, henüz kullanıma açılmayan Kuzey Akım 2'nin ise çok daha yeni olduğunu vurguladı. "Bunun tek açıklaması sabotaj" diye konuşan Strömmen, Rusya'yı işaret etti.

Petrol boru hatlarını işleten Nord Stream şirketinden yapılan açıklamada da, yerel yetkililerle işbirliği içinde hasarın tespiti ve olayın nedenlerini açıklığa kavuşturmak için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada da boru hatlarının tamirinin ne kadar süreceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

AFP, DW/TY,HT

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Kaynak: Deutsche Welle

Danimarka, Almanya, Güncel, Son Dakika

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