Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi

27.09.2022 20:08
Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi

Rus gazını Almanya'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında bir gün içinde üç sızıntının ortaya çıkması sabotaj kuşkusuna yol açtı.

Rus gazını Almanya'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında bir gün içinde üç sızıntının ortaya çıkması sabotaj kuşkusuna yol açtı.Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşımak üzere inşa edilen Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındabir gün içinde üç sızıntıkeşfedilmesi, sabotaj şüphesini beraberinde getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Şu an itibarıyla ne olup bittiğiyle ilgili ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Ama bir sabotaj eyleminin söz konusu olduğunu açıkça görüyoruz" derken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eş zamanlı gaz sızıntılarının bir tesadüf olmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Rusya'dan yapılan açıklamada da gaz sızıntısından "çok büyük" endişe duyulduğu ve sabotaj ihtimalinin göz ardı edilmediği belirtildi.

Kuzey Akım 2'nin işletmecisi Nord Stream 2 AG'nin sözcüsü Ulrich Lissek de olayı kuşkulu bulduklarını belirterek "boru hatlarının, tek bir gemi kazası gibi olaylarla aynı anda hasar görme ihtimali olmayacak şekilde döşendiğini" kaydetti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Alman güvenlik kaynakları, pek çok bulgunun bir sabotaja işaret ettiğini, sızıntıların bir saldırıdan kaynaklanması durumunda bu derece kapsamlı bir işin arkasında sadece bir devletin bulunabileceğini belirtti.

Sismologlar bölgede iki patlama kaydetti

İsveç Ulusal Sismoloji Ağı, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'den gaz sızıntısının olduğu bölgede iki patlamanın kayıtlara geçtiğini bildirmişti. Danimarka'ya bağlı Bornholm adası yakınındaki iki patlama sonrası hatlardan büyük miktarda enerji sızıntısı kaydedildiği belirtildi. İlk patlamanın Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece saat 2.04'te, ikincisinin Pazartesi akşamı 19.04'te meydana geldiği bildirildi.

Pazartesi günü boru hattında basıncın aniden düşmesi sonrası Kuzey Akım 1'de iki, Kuzey Akım 2'de bir boruda sızıntı ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, yapımı tamamlanan ve faaliyete hazır durumdaki Kuzey Akım 2'nin onay sürecini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından iptal etmiş, faaliyetteki Kuzey Akım 1'den gaz akışı ise Rusya tarafından tadilat işlemlerinde Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklı aksamalar gerekçe gösterilerek durdurulmuştu.

dpa,AFP/BK,BÖ

YORUMLAR
500
Danimarka: Kuzey Akım gaz sızıntıları kasıtlı eylemlerden kaynaklandı Danimarka: Kuzey Akım gaz sızıntıları kasıtlı eylemlerden kaynaklandı Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi
Kaynak: Deutsche Welle

Baltık Denizi, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 02:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement