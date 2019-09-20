Kuzey Amerika'da kuş nüfusu dörtte bir oranında azaldı

Kuzey Amerika ülkelerinde kuş nüfusu 1970 yılından bu yana dörtte bir oranında azaldı. Kayıpların yüzde 90'ı serçe, ötleğen ve saka kuşları dahil 12 kuş türünü yakından ilgilendiriyor.



Amerika'nın önde gelen kuşbilimcileri tarafından hazırlanan ve "Bilim"(Science) adlı dergide yayımlanan rapor Kuzey Amerika'daki kuş nüfusunda 50 yıl öncesine göre 3 milyar azalma olduğunu ortaya koydu.