Son Dakika Haberleri: Kuzey Amerika'da kuş nüfusu dörtte bir oranında azaldı
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Kuzey Amerika'da kuş nüfusu dörtte bir oranında azaldı

1 saat önce

Kuzey Amerika ülkelerinde kuş nüfusu 1970 yılından bu yana dörtte bir azaldı. Kayıpların yüzde 90'ı serçe, ötleğen ve saka kuşları dahil 12 kuş türünü yakından ilgilendiriyor.

Kuzey Amerika'da kuş nüfusu dörtte bir oranında azaldı, System.String[]

Kuzey Amerika ülkelerinde kuş nüfusu 1970 yılından bu yana dörtte bir oranında azaldı. Kayıpların yüzde 90'ı serçe, ötleğen ve saka kuşları dahil 12 kuş türünü yakından ilgilendiriyor.


Amerika'nın önde gelen kuşbilimcileri tarafından hazırlanan ve "Bilim"(Science) adlı dergide yayımlanan rapor Kuzey Amerika'daki kuş nüfusunda 50 yıl öncesine göre 3 milyar azalma olduğunu ortaya koydu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45 
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