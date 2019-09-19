Son Dakika Haberleri: Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş

50 dakika önce

Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısının 1970 yılına kıyasla neredeyse 3 milyar daha az olduğu bildirildi.

Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş, System.String[]

Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısının 1970 yılına kıyasla neredeyse 3 milyar daha az olduğu bildirildi.

Cornell Üniversitesinde görevli çevre bilimci Kenneth Rosenberg ve meslektaşlarının ABD ve Kanada'da yürüttüğü kapsamlı araştırma, Kuzey Amerika'da yaklaşık yarım yüzyıl önce 10,1 milyar yırtıcı kuşun yaşadığını, bu rakamın yüzde 29 oranında azalarak 7,2 milyara düştüğünü ortaya koydu.

Rosenberg ve ekibinin, çalışmaları sırasında, göçmen kuş sürülerini yakalayan hava radarı verilerinden, kuşlar konusunda 1970'e kadar uzanan 13 farklı araştırmadan ve 529 kuş türü için eğilimler öneren bilgisayar modellemesinden faydalandığı belirtildi.

Kenneth Rosenberg, "İnsanlar çevrelerindeki kuşlara dikkat etmeliler çünkü yavaşça yok oluyorlar. Bulgularla ilgili en ürkütücü şeylerden biri, bunun gözlerimizin önünde yaşanıyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

Sayısı en fazla azalan yırtıcı kuşların başını serçelerin çektiği, tarla sığırcığı nüfusunun dörtte üç, Bobwhite bıldırcınlarının sayısının yüzde 80 oranında azaldığı, çayır kuşlarının sayısının da yarıdan fazla gerilediği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerimcan Durmaz, "Türkiye'yi terk etti" iddialarını yalanladı
Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit: İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarıyorlar Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]