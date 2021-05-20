Kuzey Amerika VALORANT ekibi Andbox, "jcStani"yi transfer etti - Son Dakika

Kuzey Amerika bölgesinde rekabet eden Andbox ekibi Twitter adreslerinden yaptıkları ile Noah "jcStani" Smith'i transfer ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz 15 Mayıs günü takımın eski oyuncusu Aaron "b0i" Thao'nun ekipten ayrılması ile birlikte kadroda bir "smoker" pozisyonu açıldı. Andbox bu pozisyonu eski Immortals oyuncusu "jcStani" ile doldurdu.

Oyuncunun genel toplam istatistiklerine baktığımızda Omen ajanı ile 107 oyun oynadığını görüyoruz. Ayrıca oyuncu geçtiğimiz 2 ay içerisinde oynadığı 25 maçta 15 kez Jett ve 10 kez Astra şampiyonlarını oynadı. Bu istatistikler oyuncu bir "smoker" oyuncusu olmasına rağmen şartlar gerektirdiğinde düellocu seçebildiğini gösteriyor.

Andbox takımının güncel kadrosu:

Noah "jcStani" Smith

Daniel "vice" Kim

Jaccob "yay" Whiteaker

Sebastian "seb" Bucki

Adam "mada" Pampuch

Koçlar:

Matt "Warden" Dickens (Baş Koç)

Gordan "g0g1" Prošic (Asistan Koç)