Son Dakika Haberleri: Kuzey antep yolu viyadüğü'nde son rötuşlar
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Kuzey antep yolu viyadüğü'nde son rötuşlar

23 dakika önce

TOKİ iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları'nı şehir merkezine bağlayacak Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük inşaat çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor.

Kuzey antep yolu viyadüğü'nde son rötuşlar, System.String[]

Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi olarak nitelendirilen Kuzeyşehir Projesi, her geçen gün gelişen Gazi şehrin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlandı. Geleneksel mahalle mimarisiyle yeni bir yaşam merkezi olacak Kuzey Antep'e yönelik yürütülen altyapı ve yol çalışmaları kapsamında Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük yapımında sona yaklaşıldı. Viyadüğün tamamlanmasıyla Kuzeyşehir'e ulaşımda büyük rahatlık sağlanacak.

"Araban-Yavuzeli hattında viyadüklü, 40 metre derinliğinde bir büyükşehrin cesaret edip giremeyeceği yol çalışma yapıyoruz. O kadar önemli ve maliyetli bir iş ki, ancak 'Kuzey Antep' denilen o saklı kenti böyle açığa çıkarabilirdik" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan işlerin arasında Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük çalışmasını ayrı bir yerde tuttu.

Kuzeyşehir'le kent merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 10 kilometre uzunluğundaki yolun 600 metresi viyadük olacak. Kuzey Antep Yolu Viyadük çalışmalarında kaba inşaat çalışmaları tamamlandı, viyadük asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ön germeli kiriş sistemi kullanılan 33 metre genişliğindeki viyadüğün kolon yükseklikleri 12-40 metre arasında değişecek. Sol taşıma yolu 605 metre, sağ taşıma yolu ise 520 metre uzunluğunda çift şeritli viyadükte, 28 adet temel kazıldı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
gaziantep, Güncel
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