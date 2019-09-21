Son Dakika Haberleri: Kuzey Avrupa'nın en büyük sanat alanına köprü müze: The Twist
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Kuzey Avrupa'nın en büyük sanat alanına köprü müze: The Twist

1 saat önce

Norveç'in Kistefos Heykel Parkı'nın iki kıyısı modern sanat müzesiyle birleşti. Köprü görevini gören 'The Twist' adlı müzede, Anish Kapoor, Olafur Eliasson ve Fernando Bottero gibi çağdaş sanatın öncü isimlerinin eserler sergileniyor.

Kuzey Avrupa'nın en büyük sanat alanına köprü müze: The Twist, System.String[]

Norveç'in Kistefos Heykel Parkı'nın iki kıyısı modern sanat müzesiyle birleşti. Köprü görevini gören 'The Twist' adlı müzede; Anish Kapoor, Olafur Eliasson ve Fernando Bottero gibi çağdaş sanatın öncü isimlerinin eserleri sergileniyor.


Jevnaker kentindeki, Kuzey Avrupa'nın en büyük sanat alanını ikiye bölen Randselva Nehri üzerine kurulan müzenin dış cephesi, tam ortasına gelindiğinde 90 derece burkulduğundan adına Twist yani büklüm deniyor.

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Avrupa, Norveç, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:00 
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