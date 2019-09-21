Kuzey Avrupa'nın en büyük sanat alanına köprü müze: The Twist
1 saat önce
Norveç'in Kistefos Heykel Parkı'nın iki kıyısı modern sanat müzesiyle birleşti.
Norveç'in Kistefos Heykel Parkı'nın iki kıyısı modern sanat müzesiyle birleşti. Köprü görevini gören 'The Twist' adlı müzede, Anish Kapoor, Olafur Eliasson ve Fernando Bottero gibi çağdaş sanatın öncü isimlerinin eserler sergileniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:03
Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok