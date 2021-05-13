KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu - Son Dakika

Siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısının yaşandığı bildirildi. Ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunu etkilerken, Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki bazı istasyonlar işlemlerini durdurdu, bazılarında ise araç yoğunluğu yaşandı.