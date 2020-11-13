Kuzey Carolina'da Eta kasırgasının yol açtığı aşırı yağışlarda 7 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Eta kasırgasının yol açtığı aşırı yağışlarda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

ABD basınında çıkan haberlerde, kasırgada eyaletin Alexander ve Iredell bölgelerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kasırgada Alexander ve Piedmont'ta en az 4 köprü ve 50 otoyolun hasar gördüğü belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Dairesi, Charlotte'dan Raleigh'e kadar şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

Eta kasırgası, 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişinin yaşamına mal olmuştu.

Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'da binlerce ev zarar görmüş, 100'den fazla yol ve köprü kullanılamaz hale gelmişti.