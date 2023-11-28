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Kuzey Carolina'da Lisede Vahşi Kavga: 15 Yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Kuzey Carolina'da Lisede Vahşi Kavga: 15 Yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kuzey Carolina'daki bir lisede pazartesi günü meydana gelen kavgada, 15 yaşındaki bir öğrenci, 14 yaşındaki bir sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Güneydoğu Raleigh Lisesi'nin spor salonunda gerçekleşen kavgada bir öğrenci daha hafif şekilde yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışmaları yapmak için okulu bir günlüğüne kapattı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrenci ise tutuklandı.

Kuzey Carolina\'da Lisede Vahşi Kavga: 15 Yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
28.11.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:53
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Pazartesi günü Kuzey Carolina'daki bir lisede kameralara yansıyan vahşi bir kavga sırasında 15 yaşındaki bir öğrenci, 14 yaşındaki bir sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yerel kaynaklar Güneydoğu Raleigh Lisesinin spor salonunda meydana gelen kavgada bir öğrenci de hafif bir şekilde yaralandı

Raleigh polis şefi Estella Patterson, kavgada yaralana iki öğrencinin de hastaneye kaldırıldığını fakat bir öğrencinin kurtarılamadığını söyledi.

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren çocuğun annesi Sherelle McLaughlin, oğlunun kendini savunmak için bıçak kullanmak zorunda kaldığını söyleyerek oğlunu savundu.

Kameralara kaydedilen kavganın bir kısmında, iki öğrencinin yüz yüze olduğu, ardından siyah ceketli bir gencin kırmızı ceketli bir öğrenciye yumruk attığı ve öğrencinin de kendi yumruğuyla karşılık verdiği görüldü.

Daha sonra diğer öğrenciler de kavgaya karışınca büyük arbade yaşandı.

Kavga sonrası polis okulda cinayet ile ilgili gereken çalışmaları yapmak için okul bir günlüğüne kapatıldı.

Arkadaşını öldüren 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

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Son Dakika Güvenlik Kuzey Carolina'da Lisede Vahşi Kavga: 15 Yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Carolina'da Lisede Vahşi Kavga: 15 Yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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