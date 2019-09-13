Kuzey Çevre Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazada yabancı uyruklu 1 kişi öldü

İSTANBUL - Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde plakası alınamayan bir tır iddiaya göre otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu bir kişiye çarptı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazaya hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaş savcının incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yapacak ve olan plakası alınamayan bir tır iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu S.L. şahsa çarparak olay yerinden kaçtı. Tırın altında metrelerce sürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören köprü görevlileri jandarma ve otoyol polis ekiplerine haber verdi.

Savcı incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Olay yerine gelen otoyol polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Jandarma ekiplerine bağlı olay yeri incele ekiplerinin çalışmaları ardından olay yerine gele Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Savcı incelemesi ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.