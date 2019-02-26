Kuzey Çevre Otoyolu'nda Trafik Kazası
1 saat önce
Kuzey Çevre Otoyolu'nun 26 numaralı viyadük civarında, kontrolden çıkan kumaş yüklü tır, bariyerleri aşarak devrildi.
Kuzey Çevre Otoyolu'nun 26 numaralı viyadük civarında, kontrolden çıkan kumaş yüklü tır, bariyerleri aşarak devrildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne
yönüne giden İsmet Demir
yönetimindeki 34 FK 3329 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan tır, devrilerek yan yattı. Sürücü yara almadan kazayı atlatırken, kumaşlar çevreye saçıldı.
Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans yönlendirilirken, kazanın bulunduğu bölgede 2 şerit trafiğe kapatılırken, geçişler diğer şeritlerden sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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