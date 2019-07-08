Kuzey Çevre Yolu çalışmaları hızlandı
1 saat önce
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kuzey Çevre Yolu, Yeni belediye hizmet binası yolu ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kuzey Çevre Yolu, Yeni belediye hizmet binası yolu ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, 2 ay önce Kilis Kuzey Çevre Yolunun yapımına başlandığını ifade ederek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Yeni belediye hizmet binasının çevresindeki bağlantı yollarının asfaltlama ve yol çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde yeni belediye hizmetinin yolu tamamlanmış olacak. Bunun dışında belirli bir plan çerçevesinde kent merkezinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KİLİS
Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı
Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu
S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer