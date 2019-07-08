Son Dakika Haberleri: Kuzey Çevre Yolu çalışmaları hızlandı
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Kuzey Çevre Yolu çalışmaları hızlandı

1 saat önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kuzey Çevre Yolu, Yeni belediye hizmet binası yolu ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuzey Çevre Yolu çalışmaları hızlandı, System.String[]
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kuzey Çevre Yolu, Yeni belediye hizmet binası yolu ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, 2 ay önce Kilis Kuzey Çevre Yolunun yapımına başlandığını ifade ederek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Yeni belediye hizmet binasının çevresindeki bağlantı yollarının asfaltlama ve yol çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde yeni belediye hizmetinin yolu tamamlanmış olacak. Bunun dışında belirli bir plan çerçevesinde kent merkezinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
Kilis, Güncel
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