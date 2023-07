"KUZEY ÇEVREYOLU İLE ADIYAMAN ULAŞIMI RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında devam eden Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, yolun tamamlanmasıyla Adıyaman'ın ulaşımdaki önemli bir sorunun daha çözüleceğini dile getirdi.

Belediyemiz, şehir içi ulaşım ağını geliştirmek için Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısını sağlayacak olan Kuzey Çevreyolunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi bölgesi civarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, burada sorumlulardan bilgi aldı. İncelemeler sonunda yaptığı konuşmada, Adıyaman için her alanda ve her anlamda çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkanımız, "İlimizdeki trafik sorununu rahatlatmak amacıyla yeni açtığımız çevre yollarından biri olan Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi her alanda ve her anlamda gelişen bir Adıyaman için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler ise yapımı süren Kuzey Çevreyolu ile birlikte Adıyaman'ın ulaşımdaki sorununun minimuma ineceğini ifade ederek, Başkanımıza ve ekibine teşekkür etti.