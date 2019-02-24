Son Dakika Haberleri: Kuzey Çin'in İlk Akıllı Elektrikli Troleybüsü Tamamlandı

Kuzey Çin'in İlk Akıllı Elektrikli Troleybüsü Tamamlandı

44 dakika önce

Hafif-raylı araç olarak bilinen yeni bir raylı trolley, sürücüsüz yol alma teknolojisiyle donanmış olarak Harbin kentinde test yolculuğuna başladı.

Kuzey Çin'in İlk Akıllı Elektrikli Troleybüsü Tamamlandı, System.String[]

Trolley, Kuzey Çin'de geliştirilen ilk sürücüsüz demiryolu aracı.

Demiryolu aracı 30 metre uzunluğunda ve saatte 70 kilometre hız yapabiliyor. Eski tipleriyle kıyaslandığında bu trolleyin, daha az gaz emisyonu üreterek daha çevre dostu olduğu ve görülmez raylara sahip kentte trafiğe daha uygun bir konumdadır.

Tren, donmuş buzlu yol ve olabildiğince düşük sıcaklık durumları da dâhil olmak üzere Harbin'de hüküm süren kışta geçerli olacak yol koşullarıyla başa çıkabileceğini görmek için her şeyden önce bir dizi teste tabi tutuldu.

İlk test yolculuğu yolcusuz ve 22-23 ŞubatCuma-Cumartesi günleri için planlandı. İkinci test dizisi araca yolcular da alınarak gelecek hafta başlayacak ve Mart ayında sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:36 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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